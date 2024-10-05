وزير الخارجية الايرانية: هناك مبادرات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان وغزة

وطن: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي أن "حكومة الاحتلال لا تفهم سوى لغة القوة والحرب، وهي مستمرة في ارتكاب الجرائم في بيروت وجنوب لبنان وغزة".

وأضاف عراقتشي في تصريحات لوسائل الإعلام فور وصوله إلى دمشق: "نحن بحاجة إلى جهود دولية لوقف هذه الجرائم".

وأشار إلى أن "الملف الأول هو وقف إطلاق النار في لبنان وغزة".

وتابع قائلاً: "هناك مبادرات في سیاق وقف إطلاق النار في لبنان وغزة. وقد جرت مشاورات في هذا المجال، نأمل أن تكون ناجحة، ولكن مع الأسف تستمر الأعمال العدائية والجرائم التي يرتكبها الکیان الصهيوني".

وشدد على أنّ الجهود الإيرانية ستستمر لوقف العدوان على لبنان وغزة.

وأكد أن "الهدف من زيارة دمشق هو مواصلة المباحثات حول تطورات المنطقة بعدما أجريت مباحثات مهمة للغاية في بيروت مع المسؤولين اللبنانيين".

وقال: "نحن على تنسيق متواصل مع أصدقائنا السوريين في ما يتعلق بمستجدات المنطقة".

وكان وزير الخارجية الإيراني قد زار لبنان، أمس الجمعة، وأكد بعد اجتماعه برئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعم بلاده للبنان والمقاومة في وجه العدوان الإسرائيلي.

وقال إنّ المشاورات مستمرة مع سائر الدول للوصول إلى وقف لإطلاق النار "شرط مراعاة حقوق اللبنانيين"، مؤكداً أن طهران "ستقوم بحملة دبلوماسية لدعم لبنان".

المصدر: "الميادين"