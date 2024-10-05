منظمة البيدر:قوات الاحتلال تقتحم تجمعا بدويا شمال غرب اريحا

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، تجمع عرب "المليحات" في المعرجات شمال غرب أريحا شرق الضفة الغربية.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في تصريح صحفي ، إن قوات الاحتلال اقتحمت التجمع وداهمت البيوت والمساكن وأجرت عمليات تفتيش، وأخذت بطاقات المواطنين الشخصية، وقامت بإحصاء وتسجيل كافة بياناتهم إلكترونيا.

ويأتي هذا الاقتحام في سياق هجمات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المستمرة ضد التجمعات البدوية في الأغوار ،وتجسيد لسياسات التطهير العرقي ،ولتفريغ الأرض من الفلسطينين عبر عمليات التهجير القسري من قبل الاحتلال الذي يسعى للسيطرة والاستيلاء على هذه المناطق.