بعد زيارته بيروت.. وزير الخارجية الإيراني في دمشق لبحث التطورات الإقليمية

وطن: وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي إلى دمشق، حيث سيبحث مع المسؤولين السوريين التطورات الإقليمية على رأسها العدوان الإسرائيلي الموسّع على لبنان، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان وزير الخارجية الإيراني زار لبنان، أمس الجمعة، وأكد بعد اجتماعه برئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، دعم بلاده للبنان والمقاومة في وجه العدوان الإسرائيلي.

وقال عراقتشي، من لبنان، إنّ المشاورات مستمرة مع سائر الدول للوصول إلى وقف لإطلاق النار "شرط مراعاة حقوق اللبنانيين".

كما أكد أن زيارته بيروت "خير دليل على أن إيران تقف إلى جانب حزب الله بكامل ثقتها"، وأنّ بلاده تدعم مساعي لبنان للتصدي لجرائم الكيان.

المصدر: "الميادين"