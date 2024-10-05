شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مخيم النصيرات ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة

وطن: استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، ليل الجمعة - السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين بجروح إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلية منزلاً في حي الدعوة شمال شرقي مخيم النصيرات، فيما استشهد آخران في قصف طائرات الاحتلال منزلاً شمال شرقي المخيّم.

وصباح اليوم، أطلقت طائرة مروحية إسرائيلية النار على غربي مخيم النصيرات.

وفي مدينة دير البلح، استشهد مواطن

وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مركزاً لإيواء النازحين في مدرسة الصلاح.

ويوم أمس، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل وموقعاً يؤوي نازحين في دير البلح وسط القطاع وفي خان يونس جنوباً، وألقى قنابل حارقة تسبّبت بحرائق في منازل في مخيم النصيرات، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف جنوب مدينة غزة.