الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل بينهم أسيرة محررة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أربعة مواطنين من الخليل، بينهم أسيرة محررة.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت الأسيرة المحررة دنيا سعيد، زوجة الشهيد نشأت الكرمي، وعاكف ابو حديد، وحمزة سعيد ابو حسين، ومحمد فرج طه، عقب دهم وتفتيش منازلهم.

كما شددت قوات الاحتلال من اغلاقها لمداخل البلدات والمخيمات ومدينة الخليل، وأبقت على اجراءاتها المشددة في البلدة القديمة، وعلى الحواجز الالكترونية المؤدية الى الحرم الابراهيمي، والتي يتعرض خلالها المواطنون إلى التنكيل، والاهانة، من قبل جنود الاحتلال، والمستعمرين.