الاحتلال يغتال القيادي في القسام عطا الله علي و3 من عائلته في مخيم البداوي شمالي لبنان

وطن: استهدفت مسيرة الاحتلال الإسرائيلي، شقة سكنية في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في طرابلس شمالي لبنان، ما أسفر عن ارتقاء 4 شهداء من عائلة واحدة، بينهم القائد القسامي سعيد عطا الله علي.

من جهتها، نعت حركة حماس القيادي عطا الله علي، وزوجته و2 من أبنائه الأطفال شهداء، وأكدت أنّ سلسلة ردودها المقبلة على الاحتلال "ستكون بالأفعال قبل الأقوال"، وأنها ستدفّع قادة "إسرائيل" "ثمن القرارات الإجرامية بحق أبناء شعبنا العزل ومجاهدينا الميامين".

ويشنّ الاحتلال عدواناً على لبنان منذ أيلول/ سبتمبر 2023، أسفر عن ارتقاء نحو ألفي شهيد وآلاف الجرحى.