الاحتلال يصيب شابا ويعتقله في وادي الفارعة جنوب طوباس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، شابا من قرية وادي الفارعة جنوب طوباس بعد إصابته.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي أثناء اعتقال الأسير المحرر أحمد مصطفى عوايصة (30 عاما)، بعد دهم منزل ذويه.

وأضاف أن عوايصة أسير محرر أفرج عنه الشهر الماضي من سجون الاحتلال، بعد ان أمضى عامين داخل سجون الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت وادي الفارعة بعدة دوريات عسكرية من حاجز الحمرا العسكري، وقامت بمحاصرة منزل عائلة الشاب عوايصة قبل اقتحام المنزل، واعتقال الشاب بعد إصابته.