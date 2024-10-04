"حرب الابادة" في اليوم 365.. الاحتلال يواصل عدوانه الواسع على غزة ولبنان

وطن: : يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 365 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية"، حيث ارتفع عدد الشهداء في غزة إلى 41,788 و96,794 مصابا منذ 7 أكتوبر.

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 14 شهيداً و 50 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونسف الاحتلال عددًا من المباني السكنية في محيط شارع 8 بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

اما على الصعيد اللبناني، أعلن الإعلام الحربي لحزب الله في لبنان تنفيذ 23 عمليةً عسكريةً متنوعة الأهداف ضد جيش الاحتلال، خلال أقل من 24 ساعةً.

وأعلنت الحكومة اللبنانية عن 37 شهيدا و151 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الأحداث إلى 2011 شهيداً و9535 مصابا



وفيما يلي متابعة أولا بأول لـ "حرب الابادة" في يومها الـ365: