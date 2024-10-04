اشتباكات وتفجير عبوات وقصف بالصواريخ.. حزب الله يتصدى للقوات المتسللة إلى مارون الراس ويارون

وطن: واصل المقاومة الإسلامية في لبنان التصدي لقوات الاحتلال التي تحاول التسلل إلى القرى الجنوبية اللبنانية، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، تزامناً مع استمرارها في استهداف تجمعات قوات الاحتلال ومواقعه ومستوطناته بالصليات الصاروخية.

وفجّرت المقاومة 3 عبوات ناسفة بقوات الاحتلال المتقدمة في أثناء محاولتها التسلل في اتجاه بلدة مارون الراس، عند الساعة 4:20 من بعد ظهر الجمعة، بتوقيت بيروت والقدس الشريف، لتتبع ذلك اشتباكات أوقع فيها المقاومون جنود الاحتلال بين قتيل ومصاب.

واستهدف حزب الله قوات لجنود الاحتلال في سهل مارون الراس، عند 6:10 مساءً، بصلية صاروخية كبيرة.

كذلك، اشتبكت المقاومة مع جنود الاحتلال، عند الرابعة والنصف من بعد الظهر، في أثناء محاولتهم التسلل في اتجاه يارون، بعدما استهدفت قوةً لهم بصلية صاروخية وقذائف المدفعية، عند 2:25 من بعد الظهر، خلال تقدّمها نحو بيادر العدس غربي البلدة.

واستهدفت المقاومة تجمعين لجنود الاحتلال في محيط "أفيفيم" (عند 6:15 مساءً) ومحيط موقع "البغدادي" (عند 6:05 مساءً)، بحيث قصفت كلاً منهما بصلية صاروخية كبيرة.

كما استهدفت تجمعات أخرى بصليات صاروخية، توزعت على النحو التالي: "كرميئيل" وشرقي "دوفيف" (في عمليتين متزامنتين عند 2:25 من بعد الظهر)، "كفر جلعادي" (عند 6:20 مساءً) و"يرؤون" (عند 7:15 مساءً).

وفي عملية أخرى، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان مستوطنة "حتسور"، في شمالي فلسطين المحتلة، بصلية صاروخية، عند 6:20 مساءً.

وقصفت أيضاً قاعدة "كتسرين"، جنوبي الجولان السوري المحتل (عند 6:15 مساءً)، وقاعدة "نفح" في الجولان (عند 5:50 مساءً)، مستهدفةً كلاً منهما بصلية صاروخية.

أما في جيش الاحتلال، فتحدثت وسائل إعلام عبرية عن وقوع اشتباكات من مسافة صفر ومعارك وجهاً لوجه في جنوبي لبنان، بينما رصدت إطلاق نحو 70 صاروخاً، خلال 25 دقيقةً فقط، بين 6:03 و6:28 مساءً، من لبنان في اتجاه مستوطنات الشمال.

يُذكر أنّ حزب الله نفّذ هذه العمليات دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للقرى والمدن والمدنيين، لتُضاف إلى 11 أخرى، نفّذها بين السابعة صباحاً والواحدة ظهراً من يوم الجمعة.

وشملت تلك العمليات أيضاً استهداف تجمعات لقوات الاحتلال في شمالي فلسطين المحتلة، إضافةً إلى مرابض مدفعية تابعة للاحتلال ومستوطنات.

في غضون ذلك، نفى مصدر، في جنوبي لبنان، مزاعم الاحتلال بشأن سيطرته على قرى حدودية، مؤكداً أنّ المقاومين يتصدّون، بعدة طرق، لقوات الاحتلال التي تحاول التسلل.