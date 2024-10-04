الاحتلال يقتحم عرب المليحات شمال غرب أريحا

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، تجمع عرب "المليحات" في المعرجات شمال غرب أريحا.

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر للدفاع عن حقوق البدو" حسن مليحات، إن قوات الاحتلال اقتحمت التجمع وداهمت البيوت والمساكن وأجرت عمليات تفتيش، وأخذت بطاقات المواطنين الشخصية، وقامت بإحصاء وتسجيل كافة بياناتهم الكترونيا.

ووفق مليحات فإن هذا الاقتحام يأتي في سياق هجمات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين المستمرة ضد التجمعات البدوية في الأغوار، وتجسيد سياسات التطهير العرقي، وتفريغ الأرض من الفلسطينيين عبر عمليات التهجير القسري من قبل الاحتلال الذي يسعى للسيطرة والاستيلاء على هذه المناطق.