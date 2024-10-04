إصابة مواطنين في اعتداء لقوات الاحتلال على قاطفي زيتون غرب سلفيت

وطن: أصيب شابان، مساء اليوم الجمعة، في اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على عائلة أثناء قطفها ثمار الزيتون في قرية حارس غرب سلفيت.

وقالت عائلة المواطن أحمد داوود، إن قوات الاحتلال هاجمتها واعتدت على أفراد العائلة بالضرب المبرح، ما أدى لإصابة شقيقين برضوض في أنحاء جسمهما، وذلك أثناء قطفهم ثمار الزيتون بأرضهم الواقعة قرب مدخل القرية الغربي.

يشار أن جيش الاحتلال والمستعمرين يعترضون ويعتدون على المزارعين ويطردونهم ويجبرونهم تحت تهديد السلاح على مغادرة أراضيهم ويمنعونهم من قطف ثمار الزيتون.