مسيرات مليونية في عدة محافظات يمنية دعماً لغزة ولبنان: لن نخذلكم

وطن: شاركت حشود مليونية في اليمن، الجمعة، في مسيرات تحت شعار "وفاءً لشهيد المسلمين.. مع غزة ولبنان معركة واحدة حتى النصر"، شملت العاصمة اليمنية صنعاء و14 محافظة أخرى، تضامناً مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ومقاومتهما، وتأييداً لعمليات القوات المسلحة اليمنية المساندة لأهل غزة.

وأشار مصادر يمنية إلى أن المسيرات المليونية في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء وأكثر 300 ساحة مركزية وفرعية في مدن ومديريات 14 محافظة

هذا ورفعت الحشود المليونية في المسيرات التي شهدتها محافظة الحديدة عصر اليوم الجمعة، الأعلام اليمنية والفلسطينية واللبنانية والصور والشعارات المنددة بجريمة اغتيال شهيد الأمة السيد القائد حسن نصر الله، مرددين هتافات التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وأكد بيان صادر عن المسيرات ثبات اليمنيين في موقفهم، والمضي على درب الشهيد حسن نصر الله، معاهداً إياه بالقول "نعاهدك يا شهيد الإسلام والإنسانية والقدس بأننا لن نحيد عن درب الجهاد الذي بقيت علية ثابتاً حتى لقيت الله تعالى، ونحن أيضاً نقول لك وكما قال لك المجاهدون في لبنان، كما كنت تعدنا بالنصر دائماً، نعدك بالنصر مجدداً".

وتوجه البيان لجيش الاحتلال بالقول إن "كابوس الشهيد نصر الله سيبقى يلاحقكم حتى زوالكم، وبيننا وبينكم الأيام والميدان".

كما بارك عملية "الوعد الصادق 2" التي نفذتها إيران وطالت كل جغرافيا فلسطين المحتلة، لافتاً إلى أن "هذه العملية نسفت أوهام الاحتلال بالقوة والتفوق والسيطرة وأكدت مجددًا أنه ودفاعاته الجوية أوهن من بيت العنكبوت".



بينما دعا الأنظمة العربية إلى اتخاذ موقف مشرف في نصرة الشعبين الفلسطيني واللبناني ودعم مقاومتها الباسلة، من خلال تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأميركية والإسرائيلية والشركات الداعمة لهم باعتباره سلاحاً فعالاً ومؤثراً على الاحتلال.

وثمن بيان المسيرات، صمود المقاومة الفلسطينية واللبنانية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مضيفاً: "ونحن على مقربة من العام الثاني لمعركة طوفان الأقصى نجدّد العهد للشعب الفلسطيني ومقاومته بأننا معكم وإلى جانبكم".

كما خاطب الشعب الفلسطيني ومقاومته بالقول "لن نخذلكم مهما طالت المعركة، وكانت الكلفة، وهو ذات العهد والوعد للشعب اللبناني ولحزب الله الغالب"، مشدداً على أن "زوال الاحتلال قريب وحتمي بإذن الله".