جيش الاحتلال يقرّ: مسيّرة عراقية قتلت جنديين وأصابت 24 في قاعدة في الجولان

وطن: أقرّ جيش الاحتلال، الجمعة، بمقتل جنديين وإصابة 24 آخرين، من جراء استهداف مسيّرة أُطلقت من العراق قاعدةً عسكريةً إسرائيليةً في الجولان السوري المحتل، قبل يومين.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، أعلن جيش الاحتلال أنّ الجنديين القتيلين وأولئك المصابين هم من "الكتيبة 13" في لواء "غولاني".

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام عبرية، أظهر تحقيق "الجيش" أنّه كان ثمة فشل في اكتشاف المسيّرة العراقية، التي انفجرت ومن دون إنذار، بحيث لم يعلم الجنود أنّها متجهة نحوهم، ولم يستطيعوا أن يؤمنوا الحماية اللازمة.

بدورها، نشرت منصات إعلامية عبرية صورةً تظهر أضراراً لحقت بالقاعدة التي استهدفتها المقاومة الإسلامية في العراق، فجر الأربعاء.

وعلّقت منصة على ما اعترف به "جيش" الاحتلال، مؤكدةً أنّ التهديد الذي يمثّله العراق بالنسبة لـ"إسرائيل" خطير، ومذكّرةً بأنّ المقاومة الإسلامية في العراق "أطلقت عشرات، إن لم يكن المئات، من المسيّرات والصواريخ المجنّحة".

يُذكر أنّ المقاومة الإسلامية في العراق هاجمت، فجر الأربعاء، 3 أهداف تابعة لجيش الاحتلال في شمالي الأراضي المحتلة، بواسطة الطائرات المسيّرة، في 3 عمليات منفصلة.