ابو عبيدة: نحيي المقاومة الإسلامية العراقية التي استهدفت بالمسيّرات قوات الاحتلال في الجولان

وطن: قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في بيان له نحيي إخواننا في المقاومة الإسلامية العراقية على إسنادهم لشعبنا الفلسطيني في وجه الاحتلال.

وبارك أبو عبيدة العملية النوعية التي نفذتها المقاومة العراقية باستخدام الطائرات المسيرة، والتي استهدفت قوات الاحتلال في الجولان وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين.

وأكد أبو عبيدة أن هذه العملية تحمل رسالة واضحة للاحتلال الإسرائيلي بأن استمرار عدوانه سيؤدي إلى مزيد من الخسائر والنكسات، وصولًا إلى دحره عن الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن المقاومة ستظل صامدة حتى تحقيق التحرير الكامل.