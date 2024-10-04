بالصور| الضربة الإيرانية دمرت قاعدة جوية "إسرائيلية" تضم طائرات "إف-35"

وطن:كشفت صور الأقمار الصناعية عن حجم الدمار الذي لحق بإحدى أهم القواعد الجوية الإسرائيلية بعد تعرضها لضربة صاروخية باليستية من إيران في الأول من أكتوبر.

وتظهر الصور تدميرًا كاملاً لقاعدة "نيفاتيم" الجوية، التي تضم سربين من مقاتلات الجيل الخامس من طراز "إف-35" الشبحية، وهي الطائرات الأكثر تطورًا في سلاح الجو الإسرائيلي.

وفقًا لتقرير نشرته "مجلة المراقبة العسكرية" الغربية، فقد استهدفت الضربة الإيرانية قاعدة "نيفاتيم"، التي تعتبر من أهم القواعد الجوية في إسرائيل، نظراً لأهمية طائرات "إف-35" في أسطولها.

ووفقًا للتقرير، إن الجزء الأكبر من طائرات إف-35 التابعة لقاعدة نيفاتيم الجوية ــ أكثر من 20 مقاتلة ــ قد دُمر في الهجوم، حيث تمثل المقاتلات الشبحية واحدة من أكثر الأهداف قيمة في إسرائيل.

ولا تملك إسرائيل سوى سربين من طائرات الشبح الباهظة الثمن، وتعتمد عليها بشكل كبير حيث يعتمد بقية أسطول المقاتلات على إلكترونيات الطيران القديمة إلى حد كبير ورادارات المصفوفات الممسوحة ضوئيًا ميكانيكيًا القديمة.

وتلعب طائرات إف-35 دوراً مركزياً في الخطط الإسرائيلية للهجمات المحتملة، بما في ذلك أنظمة الحرب الإلكترونية وغيرها من ميزات تعطيل الدفاع الجوي، مما يجعلها مثالية لمثل هذه العمليات.

وإن تدمير طائرات إف-35 يشكل خطوة مهمة نحو الحد من قدرة إسرائيل على الرد بمزيد من التصعيد".