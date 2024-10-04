إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة الخضر

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الخضر وتمركزت بمنطقتي "التل"، "والسهل" في البلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز السام، والصوت، تجاه المنازل، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت من اعتداءاتها اليومية بحق أهالي بلدة الخضر، المتمثلة بالاقتحامات المتكررة، ومداهمة المنازل، والاعتقالات.