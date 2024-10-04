الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان مخلفا شهداء ومصابين ودمارا واسعا

وطن: واصلت قوات الاحتلال اليوم الجمعة، عدوانها على عدة مناطق لبنانية، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين اللبنانيين وإصابة آخرين، إضافة لتدمير واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

واستهدفت سلسلة غارات للاحتلال الضاحية الجنوبية من بيروت في مناطق: الحدث، والليلكي، وحي السلم، حيث سجل ارتقاء عدد من الشهداء، وإصابات، بين المدنيين والمسعفين.

وشن طيران الاحتلال غارات استهدفت بلدات دير قانون النهر، والبرغلية، وشوكين، ويارون، وتول، وعيتا الشعب، وكفر صير، وكوثرية السياد، والغسانية، وبرج الشمالي، وطاريا، وعدلون، وطير دبا، وكفرا، وزوطر الشرقية، وزبدين، وميفدون، وبرج رحال، وخربة سلم، وبدياس، والدوير، وأنصار، ومجدلزون، وبنت جبيل، والعديسة، جنوب لبنان، كما أغار على بلدات طاريا، والهرمل، وسهل حزين، وحلبتا، في البقاع.