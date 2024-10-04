التجمع الصحفي الديمقراطي يدين اعتداء الاجهزة الامنية على الصحفي ليث جعار ويطالب بالإفراج الفوري عنه

رام الله – وطن: أدان التجمع الصحفي الديمقراطي "الاعتداء العنيف" من قبل أحد عناصر الاجهزة الامنية الذي تعرض له الزميل الصحفي ليث جعار أمام مستشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم ليل أمس، والذي "جاء في ظل أجواء من التحريض على جعار وعدد آخر من الصحفيين".

وطالب التجمع في بيان وصل لوطن نسخة عنه "بسرعة التحرك لتأمين الافراج الفوري عن جعار بعد ان تم اعتقاله اثناء تقديمه شكوى على عنصر الأمن الذي اعتدى عليه، وذلك بدعوى وجود شكوى مضادة".

وجدد التجمع ادانته لأي اعتداء يتعرض له أي صحفي من قبل أي كان، مضيفا "ان مثل هذه الاعتداءات التي تأتي في الوقت الذي يبدع فيه الصحفيون الفلسطينيون في كشف جرائم الاحتلال وتعريته وتقديم الرواية الفلسطينية الحقيقية"

وأشاد التجمع بجهود ودور الصحفيين الفلسطينيين ووسائل الاعلام المهنية التي تصل الليل بالنهار وتتحمل مخاطر العمل في ظل حرب الإبادة وانفلات الاحتلال وجرائمه ضد العمل الصحفي.