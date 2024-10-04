التجمّع الإعلامي الديمقراطي يدين اعتداء وتوقيف الأجهزة الأمنية للصحفي ليث جعار

رام الله – وطن: أدان التجمع الإعلامي الديمقراطي "الاعتداء الذي قام به أحد أفراد الأجهزة الأمنية على الزميل مراسل الجزيرة ليث جعار أمام مستشفى ثابت ثابت، أثناء أدائه لعمله وتغطيته للمجزرة أمس في مخيم طولكرم ومن ثم توقيفه بعد تقديمه شكوى رسمية ".

وأضاق التجمع في بيان وصل لوطن نسخة عنه "ان هكذا ممارسات وتعديات من قبل أجهزة أمن السلطة على الصحافة والمراسلين الذين يقومون بواجبهم في فضح جرائم الاحتلال الذي استهدف المئات منهم بالاغتيالات من أجل ثنيهم عن أداء رسالتهم والتعتيم على جرائمه، إنما يصب في خدمة العدو الإسرائيلي الذي يعمل جاهدا على إسكات المنابر الإعلامية الحرّة وخاصة قناة الجزيرة".

ودعا التجمع إلى الإفراج عن ليث جعار ومحاسبة المعتدي عليه، والتوقف عن هكذا سلوكيات تتنافى مع حرية العمل الصحافي والإعلامي الذي كفلته المواثيق والاتفاقات الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني.