الحرس الثوري الإيراني: سنستهدف مصافي التكرير وحقول الغاز إذا هاجمت "إسرائيل" إيران

رام الله - وطن: أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الجمعة، أنه سيستهدف مصافي التكرير وحقول الغاز "الإسرائيلية" إذا هاجمت "إسرائيل" إيران.

وقال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني في تصريح مقتضب "إذا أخطأت "إسرائيل" وهاجمت إيران، فسنهاجم منشآت الطاقة والغاز لديها، و"إسرائيل" لا تملك سوى ثلاث محطات للطاقة وعدداً قليلاً من منشآت الطاقة، ويمكننا ضربها جميعها في آن واحد".

ونقلت شبكة أخبار الطلبة الإيرانية (إس.إن.إن) اليوم الجمعة عن علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري القول إن إيران ستستهدف منشآت الطاقة والغاز "الإسرائيلية" إذا شنت إسرائيل هجوما على الجمهورية الإسلامية.

وقال فدوي "إذا ارتكب المحتلون مثل هذا الخطأ فإننا سنستهدف كل مصادر الطاقة والمنشآت وكل المصافي وحقول الغاز".

ورجح مراقبون في الساعات الماضية ان يلجأ جيش الاحتلال الى استهداف منشآت الطاقة الايرانية، كرد على الضربة الايرانية المؤخرة، التي استهدفت فيها طهران قواعد عسكرية لجيش الاحتلال.