بالمسيرات.. المقاومة الإسلامية في العراق تضرب 3 أهداف في شمال فلسطين المحتلة

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، تنفيذها عدّة عمليات ضد جيش الاحتلال في الساعات الأولى من فجر الجمعة.

وقالت المقاومة في بيانٍ لها إنّها "ضربت 3 أهداف بثلاث عمليات منفصلة استهدفت الجولان وطبريا في شمال فلسطين المحتلة، بواسطة الطائرات المسيّرة".



وجاءت عمليات المقاومة الإسلامية في العراق استمراراً في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، و"نُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان"، وردّاً على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

كما توعّدت المقاومة الإسلامية في العراق "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

المقاومة العراقية تضرب "إسرائيل" بمسيّرة تُستخدم للمرة الأولى

وأمس الخميس، وجّهت المقاومة الإسلامية في العراق، ضربةً في اتجاه هدفٍ جنوبي فلسطين المحتلة بواسطة طائرة مسيّرة ذات قدرات متطورة تستخدم للمرّة الأولى.

وكشفت معلومات الميادين أنّ الطائرة الجديدة، التي أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استخدامها للمرة الأولى، تتمتع بسرعة طيران ولديها قدرات تفجيرية كبيرة، ومخصصة للمناورة لتجاوز الدفاعات الجوية للتسلل بسرعة.

وأضافت المعلومات أنّ الطائرة المسيّرة دخلت الأرض المحتلة من حدود جديدة لم يتوقّعها جيش الاحتلال.