الاحتلال يمنع رفع آذان الجمعة من الحرم الإبراهيمي ويعيق وصول المواطنين إليه

وطن: منعت قوات الاحتلال رفع أذان صلاة الجمعة من مآذن الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، وأعاقت وصول المواطنين إليه لأداء الصلاة.

وقال مدير أوقاف الخليل غسان الرجبي، إن الاحتلال منع رفع الأذان لصلاة الجمعة من مآذن الحرم، ومنع أعدادا كبيرة من المواطنين من أداء صلاة الجمعة داخله، ما اضطرهم للصلاة في ساحته، كما منع رفع أذان الفجر من مآذنه للمرة الـ23 على التوالي.

وأضاف أن قوات الاحتلال المتواجدة على الحواجز العسكرية المقامة عند بوابات الحرم الإبراهيمي فتشت المواطنين، ودققت في هوياتهم.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت أمس الحرم الإبراهيمي، وشددت إجراءاتها القمعية بحق المواطنين في البلدة القديمة، ومنعت دخول موظفي الأوقاف والشؤون الدينية إليه، بحجة الأعياد اليهودية.

وتغلق سلطات الاحتلال الحرم الإبراهيمي 10 أيام سنويا بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، وتسلب حق المصلين الفلسطينيين الصلاة فيه.