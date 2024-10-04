الاحتلال يعتدي بالضرب على مواطنين خلال اقتحامه كفر قدوم شرق قلقيلية

وطن: اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على مواطنين، اليوم الجمعة، خلال اقتحام منازلهم في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت كفر قدوم عقب انطلاق المسيرة السلمية الأسبوعية، وداهمت عدة منازل فيها، واعتدت بالضرب على المواطن معاذ شتيوي، وزوجته منى، ونجله علاء، وعلى المواطن عوني شتيوي، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال أعاقت وصول المصلين إلى مسجد عمر بن الخطاب في القرية لأداء صلاة الجمعة وحاصرت محيط المسجد، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.