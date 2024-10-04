" الديمقراطية" تدين ارتكاب الإحتلال للمجزرة في مخيم طولكرم ومواصلة حربه على قطاع غزة

رام الله - وطن: دانت الجبهة الديمقراطية قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجزرة أمس في مخيم طولكرم باستهدافها الأهالي بقصف من طائرة حربية، والتي ارتقى على إثرها عشرون شهيدا وعشرات الإصابات بين الأهالي.

وقالت الجبهة في بيان وصل لوطن ان هذا الجرمية تأتي في سياق الاستهداف المتواصل لمخيمات طولكرم ونور شمس وجنين وبلاطة ومقاومته ولحاضنتها الشعبية، واستمرار لمسلسل الجرائم المتواصلة منذ عدة سنوات على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وخاصة في شمالها، والتي ترتكبها الحكومات الفاشية المتعاقبة في دولة الاحتلال في سعيها الدموي لحسم الصراع مع الشعب الفلسطيني واستكمال عملية ضم الضفة الفلسطينية المحتلة.

وأضافت الجبهة إن حرب الاحتلال على الضفة بكل مدنها بما فيها القدس المحتلة وقراها ومخيماتها واستهداف المقاومين وتدمير البنى التحتية ومصادرة الأراضي لصالح بناء وتوسيع الاستيطان ، لن بثني شعبها عن مواصلة النضال والمقاومة ، كجزء من حركة الشعب الفلسطيني الناهضة والمتجددة دوما من أجل إجبار الاحتلال على الرحيل عن أرضنا والتسليم بحق شعبنا بالاستقلال والعودة وبدولته المستقلة وعاصمتها القدس مهما طال الزمان واشتدت جرائم الاحتلال وصلفه وعنجهيته ، فالشعب الفلسطيني حسم خياره بالمقاومة بكل أشكالها المتاحة باعتبارها أقصر الطرق لإجبار الاحتلال على الرحيل عن أرضنا.

وأضافت أن حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة التي ستدخل عامها الثاني ، لم يكن بمقدوره أن يشنها لولا دعم الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الغربية التي ترى في انتصار قوى المقاومة في فلسطين والمنطقة العربية وهزيمة دولة الاحتلال في المعركة الدائرة حاليا انتكاسة لمشروعها في استكمال هيمنتها على الشرق الأوسط ومقدراته ، وإضعاف لدورها الوظيفي في رعاية مصالح الغرب الاستعماري في منطقتنا ، وان تقاعس المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن تحمّل مسؤولياته في ردع دولة الاحتلال ومعاقبتها على جرائمها والصمت العربي الرسمي المشين الذي يصل إلى حد التواطؤ ، قد شجّع دولة الاحتلال وفتح شهيتها على ارتكاب مزيد من المجازر بحق شعبنا وشعوب المنطقة.

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وأضافت الجبهة إن اشتداد وتيرة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الأيام الأخيرة هي تعبير عن أزمته الخانقة التي تسبب بها ضربات المقاومة سواء في لبنان ، حيث أدت ضربات المقاومة اللبنانية إلى مقتل العشرات من جنوده مع بداية اجتياحه البري للأراضي اللبنانية ، أو في قطاع غزة الذي تواصل مقاومته توجيه الضربات الموجعة لجيشه وآلياته ، وكذلك استمرار المقاومة في الضفة رغم استهدافها منذ عدة أعوام ، وبفعل العملية البطولية في تل أبيب التي ترافقت مع الهجوم الإيراني الذي يعد الأشد والأكثر إيلاما لدولة الاحتلال، وكل ذلك حال دون تمكين دولة الاحتلال من تحقيق أي من أهدافها التي أعلنتها منذ بداية العدوان على قطاع غزة ولا على الجبهة الشمالية في إعادة المستوطنين إلى مستوطناتهم في شمال فلسطين.