نقابة المحامين: مجزرة طولكرم تدلل على عقلية القتل والإبادة التي تحكم قادة الاحتلال والتي تسير بخطى متسارعة في تنفيذ خطة الحسم

رام الله - وطن: قالت نقابة المحامين ان جريمة الاغتيال البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال مساء أمس في طولكرم والتي أسفرت عن استشهاد 18 فلسطينياً تثبت أن تصعيد الاحتلال لجرائمه المتواصلة في غزة والضفة الغربية والممتدة إلى المنطقة العربية برمتها مفاده أن هذه العقلية القائمة على القتل والإبادة تسير بخطى متسارعة في تنفيذ خطة الحسم التي أطلقها اليمين الإسرائيلي المتطرف في إطار مشروع التهجير والإحلال والذي تمتهن من خلاله قوات الاحتلال في كل مرة أية اعتبارات مرتبطة في المواثيق الدولية.

وقالت النقابة في بيان وصل لوطن نسخة عنه، أن العجز المستمر للمجتمع الدولي في لجم هذا الإحتلال وانصياعه إلى حكم القانون قد وضع الهيكل الأممي وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي -الذي ثبت تواطىء بعض أعضاءه الدائمين مع دعم مشروع الإحتلال ومنحه الغطاء الكامل في جرائمه- أمام حقيقة عدم القدرة على حماية مقاصد انشاء هيئة الأمم المتحدة في خطوة اضافية نحو تكرار تجربة عصبة الأمم التي فشلت في أداء وظائفها.

وشددت النقابة على أن المسؤولية الوطنية والأخلاقية أمام هذه الحالة غير المسبوقة من الإجرام ومشاريع التصفية والتهجير تقتضي إعادة الاعتبار لمشروع الوحدة الوطنية كمسار رئيسي وأولوية قصوى أمام هذه التحديات التي يواجهها شعبنا.