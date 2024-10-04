في استطلاع لمركز أوراد: 41 % من المستطلعين يعتقدون ان "إسرائيل" ستكثف هجماتها على محور المقاومة ردا على الهجوم الإيراني

84 % من المستطلعين يعتقدون ان "إسرائيل" ستهاجم إيران

قرابة 33% من المستطلعين يعتقدون أن "إسرائيل" ستهاجم المنشآت النووية الإيرانية

52 % من المستطلعين يعتقدون ان الهجوم الاسرائيلي سيحدث في غضون أيام قليلة

22% من المستطلعين في الضفة على قناعة ان الضربة الإيرانية ستسهم في تعزيز القضية الفلسطينية

60 % من المستطلعين متشائمون وقلقون بشأن المستقبل على المدى القصير

39 % من المستطلعين متفائلون بنتيجة التصعيد القائم

57 % من المستطلعين يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي للأخبار





رام الله – وطن: أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام في الضّفة الغربيّة وقطاع غزّة (عينة مكونة من 510 أشخاص)، الذي نفذه مركز العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد"، أن 41 % من المستطلعين يعتقدون ان "إسرائيل" ستكثف هجماتها على محور المقاومة ردا على الهجوم الإيراني الأخير على "إسرائيل".

واظهر الاستطلاع ان الفلسطينيين منقسمين في آرائهم حول الهجوم الإيراني على "إسرائيل" وفائدته وهم قلقون من احتمالات التصعيد

وأجرى "أوراد" الاستطلاع في اليوم التالي للضربة الإيرانية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، وقد أظهرت نتائجه انقسام بالتساوي حول تقييم المستطلعين لما قد تقدمه الضربات الايرانية من دفع للأمام بالقضية الفلسطينية وتحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة.

وحسب نتائج الاستطلاع قال 20 % أن الضربة الأخيرة ستكون مفيدة للفلسطينيين بشكل كبير بينما قال 29% انها ستكون مفيدة الى حد ما، في المقابل رأى 25 % أن الضربات لن تكون مفيدة بشكل كبير، بينما يرى 22 % ان الضربة ستكون غير مفيدة الى حد ما.

وأظهرت النتائج ان الفلسطينيين في قطاع غزة، أقل قناعة بفائدة الضربات من نظرائهم في الضفة الغربية، حيث يعتقد 14 % من المستطلعين في غزة ان الضربات ستساعد بشكل كبير في تعزيز القضية الفلسطينية، بينما يرى 22 % من الفلسطينيين في الضفة يعتقدون ذلك.

وحول توقعات الفلسطينيين بشأن رد الاحتلال على الضربة الإيرانية، توقع 84 % ان تقوم إسرائيل بالرد على الهجوم، بينما أعرب ثلث المستطلعين عن اعتقادهم ان اسرائيل ستهاجم المنشآت النووية الايرانية بينما يتوقع 41 % ان تكثف اسرائيل هجماتها على غزة ولبنان.

اما فيما يخص بتوقيت الهجوم الإسرائيلي، فان 52 %من المستطلعين يعتقدون ان الرد سيحدث في غضون أيام قليلة من الضربات الايرانية

بينما يتوقع 21 ان يحدث الرد ضد إيران في غضون أسبوع، في حين يرى 14 % ان الرد سيكون بعد أكثر من أسبوع.

وحول توقعات الفلسطينيين للمستقبل أظهر الاستطلاع ان غالبية الفلسطينيين (60 %) متشائمون وقلقون بشأن المستقبل على المدى القصير، في حين ان 39 % متفائلون بنتيجة التصعيد القائم.

أما بخصوص مصادر الأخبار التي يعتمدها الفلسطينيين لمتابعة الاحداث، قال 57 % من المستطلعين انهم يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي للأخبار، في المقابل يعتمد 29 % على وسائل الاعلام التقليدية (التلفزيون والصحف)، و8 % يعتمدون على مصادر مجتمعية غير رسمية.

وتعتبر منصة "التلجرام" المصدر الاكثر استخداما لمتابعة الاخبار بنسبة 83 % ، ويليه موقع "الفيسبوك" بنسبة 55 % كما يستخدم 27 موقع انستغرام، بينما يفضل 25 % منصة "الواتساب"، و 11 % موقع التيكتوك، وأقل من 3 % يفضلون موقع X

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