حركة المبادرة الوطنية: المجزرة البشعة في مخيم طولكرم استكمال لمسلسل الإجرام الفاشي الممتد في أرجاء فلسطين و خارجها

رام الله - وطن: أدانت حركة المبادرة الوطنية المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم طولكرم و قصفه بصواريخ الطائرات وسط المخيم المكتظ بالسكان و استشهاد ١٨ من المواطنين الأبرياء وإصابة عدد كبير من الجرحى.

ووصفت حركة المبادرة الوطنية في بيان وصل لوطن نسخة عنه هذه الجريمة الهمجية بأنها استكمال لما يقترفه جيش الاحتلال من جرائم بحق شعبنا في فلسطين وما يقترفه أيضا من جرائم مماثلة في لبنان و سوريا و اليمن و العراق .

ونعت حركة المبادرة الوطنية إلى شعبنا الفلسطيني الشهداء الأبرار، مؤكدة على ضرورة فضح و تعرية حكومة الاحتلال وما وصلت إليه من بطش و فاشية و إجرام و إبادة و تطهير عرقي، وملاحقة و لجم مرتكبي تلك الجرائم ومحاكمتهم أمام المحاكم الدولية .

وأكدت المبادرة انه لا مناص من التصدي لمثل هذه الجرائم بمزيد من الوحدة الوطنية والتلاحم الوطني و الشعبي ، وأنه ما كانت هذه الجريمة وغيرها أن تحدث لولا الصمت الدولي الكبير و تقاعس المجتمع الدولي على الضغط لوقفها ومنع ارتكابها .

وتساءل الأمين العام للمبادرة د.مصطفى البرغوثي بشأن ان كانت ستدين الحكومات الغربية جريمة إسرائيل باستخدام طائراتها العسكرية لقصف مقهى مدني في مخيم طولكرم الواقع تحت احتلالها العسكري الكامل واغتيال ١٨ من الفلسطينيين الأبرياء؟ مضيفا "هل كنا سنرى نفس الصمت و التستر الغربي لو أن الذي قُصف مقهى مدني إسرائيلي؟ و أين تنتهي حدود معايير الغرب المزدوجة العوجاء؟"