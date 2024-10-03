القوى الوطنية تعلن الإضراب الشامل حدادا على أرواح شهداء مجزرة طولكرم

وطن: أعلنت القوى الوطنية والإسلامية، الإضراب الشامل في مختلف المحافظات، حدادا على أرواح شهداء المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم طولكرم.

وقالت في بيان، الليلة، "أمام ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة مساء الخميس في مخيم طولكرم، واستمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في كل الأرض الفلسطينية المحتلة، نتاج الدعم والإسناد والشراكة الأميركية وعجز المجتمع الدولي عن الضغط على الاحتلال لإلزامه بوقف هذه الحرب العدوانية والتي تطال أيضا الشعب اللبناني الشقيق، وإرهاب الدولة المنظم بالقصف على الدول في سوريا واليمن وغيرها، وفي ظل هذه المجزرة والجريمة البشعة في مخيم طولكرم، تعلن القوى الوطنية والإسلامية عن إضراب شامل يوم غد الجمعة في كل الأرض الفلسطينية والخروج بفعاليات على كل مناطق التماس والحواجز العسكرية والتمسك بالوحدة والنضال لإنهاء الاحتلال والاستعمار وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".