بـ4 غارات.. العدوان الأميركي - البريطاني يستهدف الحديدة غرب اليمن

وطن: شنّ العدوان الأميركي - البريطاني، الخميس، 4 غارات على محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وفي وقت سابق، وخلال كلمته، أكد قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، أنّ "استهداف الحديدة لن يوقف عملياتنا، وأن جهادنا مستمر".

ودعا الشعب اليمني إلى الخروج المليوني الأسبوعي، يوم الجمعة، في صنعاء وكل المحافظات، وبينها الحديدة، وفاءً للشهيد القائد حسن نصر الله والشعبين الفلسطيني واللبناني ومقاتليهما، وتأكيداً لثبات الموقف والاستمرار في حمل راية الجهاد.

وتؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد جيش الاحتلال حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف العدوان على لبنان.

وفي آخر العمليات التي نفذتها، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، صباح الخميس، استهداف موقع حيوي في "تل أبيب" (يافا المحتلة)، بعدد من الطائرات المسيّرة، من نوع "يافا".

وأكد سريع تحقيق العملية في "تل أبيب" أهدافها بنجاح، "بوصول المسيّرات من دون أن يرصدها العدو أو يُسقطها".



وأشار إلى أنّ العملية "تأتي ضمن المرحلة الخامسة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدّس"، استمراراً في "الانتصار لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني، وإسناداً للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية".