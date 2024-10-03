"حرب الابادة" في اليوم 364.. الاحتلال يواصل عدوانه الواسع على غزة ولبنان والمقاومة تتصدى

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 364 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية"، حيث ارتفع عدد الشهداء في غزة إلى 41,788 و96,794 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وارتكب جيش الاحتلال 8 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 99 شهيدا، و169 مصابا.



وفي السياق، أعلنت كتائب القسّام استهدافها دبابة تابعة لجيش الاحتلال من نوع "ميركافا"، وجرافتين عسكريتين من نوع "D9"، بقذائف "الياسين 105"، شرقي منطقة الفخاري شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وفي لبنان، أعلن الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذ 29 عمليةً عسكريةً متنوعة الأهداف ضد جيش الاحتلال، خلال أقل من 24 ساعةً.



وأكد أنّ عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال الذين سقطوا في المواجهات البطولية التي خاضها المقاتلون في الجنوب، خلال يوم واحد، بلغ 17 ضابطاً وجندياً.



فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن حصيلة أعداد الشهداء وصلت إلى 1974 بينهم 127 طفلاً و261 امرأةً، إضافةً إلى 9384 جريحاً، منذ بداية العدوان الإسرائيلي في الـ8 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتوسّعه منذ نحو أسبوع.



وفيما يلي متابعة أولا بأول لـ "حرب الابادة" في يومها الـ364:





12:43| وزارة الصحة اللبنانية:

- 9 شهداء و24 جريحاً حصيلة غارات الاحتلال على العاصمة بيروت أمس الخميس.

-شهيدان و15 جريحاً حصيلة غارات الاحتلال على محافظة جبل لبنان أمس الخميس.

12:40| وكالة الأنباء اللبنانية: طائرات الاحتلال شنت أكثر من ١٠ غارات متتالية هي الأعنف على الضاحية الجنوبية في بيروت.

12:36| مصدر في وزارة النقل اللبنانية: الغارة الإسرائيلية الأخيرة استهدفت محيط مطار بيروت الدولي

12:35| الجبهة الشعبية: مجزرة طولكرم تستدعي انتفاضة وطنية شاملة.

12:33| عاجل | القناة 14 العبرية: هاشم صفي الدين هو المستهدف من الهجوم على بيروت

12:30| مصادر محلية: استهداف قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز عورتا جنوب مدينة نابلس بالرصاص رداً على مجزرة طولكرم

12:28| وزارة الصحة اللبنانية: 37 شهيدا و151 مصابا حصيلة الغارات الإسرائلية على مناطق مختلفة في لبنان.

12:21| مصادر لبنانية: غارات جيش الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مباني عدة دمرت بالكامل

12:17| طيران الاحتلال يشن حزام ناري عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت.

12:08| حركة حماس في بيان صحفي:

- قصف الاحتلال الوحشي لأحد المقاهي في مخيم طولكرم تصعيد خطير في عدوان الاحتلال المتواصل على الضفة الغربية، ودليل على وحشيته وإفلاسه

- نؤكد أن المقاومة في طولكرم وكافة محافظات الضفة ستبقى عصية على الكسر رغم بطش الاحتلال، وأن سياسة الاغتيالات لن تفلح في ثني شعبنا عن خيار المواجهة والتصدي للاحتلال.

- ندعو أبناء الضفة الغربية للخروج بمسيرات غضب جماهيرية في كل المحافظات، والعمل على تصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل المناطق.

- نجدد تأكيدنا على ضرورة الحشد والمشاركة الجماهيرية الواسعة يوم غد في "جمعة رفع العدوان على غزة ولبنان"، وإعلان حالة النفير العام وجه الاحتلال، انتصاراً ووفاءً لدماء الشهداء، وتأكيداً على خيار الصمود والمقاومة.

12:06| حزب الله: قصفنا بصواريخ فادي 2 قاعدة ناشر شرق حيفا المحتلة إسنادا لغزة ودفاعا عن لبنان