الإعلام الحربي اليمني ينشر مشاهد استهداف "Cordelia Moon" البريطانية في البحر الأحمر

وطن: نشر الإعلام الحربي اليمني، مساء الخميس، مشاهد توثّق استهداف القوات المسلحة اليمنية سفينة "CORDELIA MOON" النفطية البريطانية، عبر زورق مسيّر في البحر الأحمر.

وأظهرت المشاهد التي نشرها الإعلام الحربي اليمني تحقيق إصابة مباشرة في السفينة، بحيث تضررت وتصاعد الدخان منها بعد استهدافها.

يأتي نشر هذه المشاهد بعد يومين على استهداف القوات المسلحة اليمنية السفينة، في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، بحيث حققت إصابةً بالغةً فيها، بتأكيد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع.

وحينها، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية استهداف سفينة "MARATHOPOLIS" أيضاً في المحيط الهندي بصاروخ مجنح، مضيفاً أنّ عمليةً ثالثةً استهدفت السفينة نفسها بسبب انتهاكها قرار حظر دخول موانئ فلسطين المحتلة.

يُذكر أنّ قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، أعلن أنّ عدد السفن التي استهدفتها القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، بلغ 188، منذ بدء عملية إسناد غزة.



