تحديث| 20 شهيدًا في قصف الاحتلال مقهى في مخيم طولكرم

وطن: استشهد 20 مواطنًا وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، في غارة شنتها طائرات الاحتلال على مقهى شعبي في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت بصاروخ واحد على الأقل مقهى شعبي في حارة الحمام في مخيم طولكرم أثناء تواجد عدد من المواطنين، ما أدى إلى استشهاد 20 مواطنًا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وأشارت إلى مركبات الدفاع المدني والإسعاف هرعت إلى المكان، حيث يجري نقل الجرحى إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم.

يتبع...