بمسيّرة تستخدم للمرة الأولى.. المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفاً جنوبي فلسطين

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، الخميس، توجيهها ضربةً في اتجاه هدفٍ جنوبي فلسطين المحتلة، مؤكدةً أنّ العملية نُفذت بواسطة طائرة مسيّرة ذات قدرات متطورة تستخدم للمرة الأولى.

وأكدت المقاومة، في بيانٍ، أنّ مجاهديها سيستمرون في استخدام هذه الطائرة في "دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وشدّدت على استمرارها "بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وكشفت معلومات خاصة أنّ الطائرة الجديدة التي أعلنت عنها المقاومة الإسلامية في العراق تتمتع بسرعة طيران ولديها قدرات تفجيرية كبيرة، ومخصصة للمناورة لتجاوز الدفاعات الجوية للتسلل بسرعة.

وأضافت المعلومات أنّ الطائرة المسيّرة دخلت الأرض المحتلة من حدود جديدة لم يتوقعها جيش الاحتلال.

وأمس، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، تنفيذها عدّة عمليات ضد جيش الاحتلال خلال ساعات الفجر، حيث أكدت أنّها ضربت 3 أهداف بثلاث عمليات منفصلة شمالي فلسطين المحتلة، بواسطة الطائرات المسيّرة.