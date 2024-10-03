الاحتلال يسلم جريحا اعتقله شرق رام الله

وطن: أعلنت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها نقلت مواطناً مصاباً بالرصاص إلى مستشفى بمدينة رام الله، بعد تسلمه من قبل قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، عند مستعمرة "بيت إيل" المقامة على أراضي المواطنين شمال مدينة البيرة.

وذكرت مصادر محلية، أن الجريح اسمه جمال نجيب صرمة، من قرية دير دبوان شرق رام الله، واعتقله جيش الاحتلال بعد إطلاق النار عليه قرب البلدة، قبل أن يقوم بتسليمه إلى الارتباط المدني.

وبحسب "الهلال الأحمر" فإن صرمة أصيب بأربع رصاصات في أطرافه، قبل اعتقاله فجراً.