تعيين كايد ميعاري أميناً عاماً للاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين

وطن: قرر مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين تعيين كايد ميعاري أميناً عاماً للاتحاد سعيا لتعزيز دور الاتحاد في نمو واستقرار صناعة التامين في فلسطين.

ويأتي قرار المجلس انطلاقا من رؤيته بضرورة ترسيخ العمل المشترك وتوثيق التعاون مع كافة الجهات ذات الاختصاص بما يخدم الاقتصاد الوطني الفلسطيني ويعزز قدرته على الاستجابة للتحديات كافة.



ويمتلك ميعاري خبرة طويلة في مجال العلاقات العامة والدولية وادارة المشاريع والمؤسسات، وتنقل في مسيرته المهنية بين عدد من المؤسسات المالية والتنموية كان اخرها هيئة سوق رأس المال، والمجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار ( بكدار)، ونقابة المهندسين، ويحمل ميعاري درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام واجتاز عدة شهادات مهنية في مجال الاتصال والإدارة.