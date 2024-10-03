وزارة التربية تحيي فعاليات يوم المعلم العالمي من مدارس القدس

وطن: أحيت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، بالتعاون مع منظمة اليونسكو والوكالة البلجيكية للتنمية فعاليات يوم المعلم العالمي الذي يصادف الخامس من شهر تشرين أول/ أكتوبر من كل عام، حيث يأتي هذا اليوم في إطار دعم التعليم وإسناده في ظل ظروف استثنائية تشهدها فلسطين بفعل الانتهاكات المتواصلة للاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية.

جاء ذلك بحضور الوكيل المساعد للشؤون التعليمية د. أيوب عليان، والوكيل المساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور، ومديرة مكتب اليونسكو في فلسطين ليلي نايستاتي هايلو، ووكيل وزارة شؤون القدس د. سعيد يقين، ومدير عام مركز إبداع المعلم رفعت الصباح، ومدير عام التعليم المدرسي د. سهير القاسم، ومنيف الخطيب ممثل الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، واليونيسيف وقطاع التعليم في وكالة الغوث الدولية، ومديرين عامين التربية في مديريات؛ القدس وضواحي القدس، وبير زيت، وعدد من ممثلي الإدارات في الوزارة.



وفي هذا السياق، أكد عليان تقدير الوزارة للمعلمين ولعطائهم رغم التحديات، موجهاً تحية خاصة للمعلمين في القدس وغزة ومدارس المناطق المستهدفة بفعل الاحتلال.



بدوره، أشار الصباح إلى أن المعلم الفلسطيني رسم معالم حضوره بكل اقتدار في كافة المحافل الإقليمية والدولية وهو نموذج ملهم في مواجهة التحديات.



من جهته، ثمن الخطيب في كلمته عن الاتحاد كل مواقف الاتحادات والنقابات التي تناصر المعلم الفلسطيني وتنتصر لقضاياه معبراً عن اعتزاز الاتحاد بمعلمينا ومعلماتنا.



وتخلل اللقاء فعالية حوارية جمعت مديرة مكتب اليونسكو في فلسطين، وممثلة اليونيسف بانجي تشامدمبا، ومدير برنامج التعليم في الوكالة د. معاوية أعمر بعدد من الطالبات حيث تمحورت الحوارية حول المعلمين وتأثيرهم على بناء شخصيات الطلبة ورؤية الطالبات للنظام التعليمي المنشود.



كما تخلل اللقاء مداخلات متخصصة للوكالة البلجيكية للتنمية وممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ومديرة مدرسة بنات جنين الأساسية التابعة للوكالة، ومعلمة من مدرسة رياض الأقصى.



وفي نهاية الفعالية التي تخللها عرض فيديوهات عن واقع المعلمين في الضفة وغزة وأدارتها إحدى طالبات مدرسة رياض الأقصى تم تكريم عدد من المعلمات من خلال الوكالة البلجيكية للتنمية.