شهيد برصاص الاحتلال قرب الخليل

وطن: استشهد شاب، مساء يوم الخميس، عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وأعلنت وزارة الصحة، نقلا عن الهيئة العامة للشؤون المدنية، استشهاد الشاب صلاح زياد عيسى شواهين (23 عاما) بعد إصابته برصاص الاحتلال قرب الخليل.

وقالت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه شاب بالقرب من مدخل ما يعرف بـ"معسكر الارتباط" في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، ما أدى لإصابته واعتقاله من قبل قوات الاحتلال، ليعلن لاحقا عن استشهاده.