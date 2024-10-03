كتب سامي مشعشع، الخبير في شؤون الأونروا: كي لا تصبح غزة ومظلوميتها خبراً هامشياً في الجريدة بعد الصفحة الرياضية، الإعلام اللبناني مثال معاكس يُحتذ

سيقول البعض ان ما سأعرضه فيه كثير من القساوة والتحامل. ليكن!

للبنان إعلام متفاعل، منوع، مجنون، هادف، كثيره ذكي، بعضه تعبوي بامتياز وبعضه يتميز بحرفية عالية والآخر مناكف وفعال. نعم لكل طائفة وحزب وتيار إعلامها الرقمي، والمسموع والمكتوب والمقروء وللحكومة إعلامها كذلك (وهو الأضعف!). اعلامهم تتباري فيه كل الآراء وكل الاجتهادات والاختلافات المذهبية والسياسية، لا فيتو على أي موضوع، والإعلام المقاوم والمهادن والمحايد والتابع والمتبوع كله يتنفس (كلن يعنى كلن باللهجة اللبنانية المحببة). إعلاميو لبنان حرفيين وأصحاب خبرات ومقدرة واسعة على الطرح والاستقراء والتحليل والتفنيد والشرح وحتى التعبئة والتجييش! – اختلفت معهم ام اتفقت. لديهم مثلا الدينمو الذي لا يكل ولا يمل دفاعا عن لبنان وفلسطين ناصر قنديل ولديهم رفيق نصرالله وغدي فرنسيس وحسين مرتضي وآخرين ومحللين عسكريين وسياسيين من الطراز الأول على شاكلة إلياس حنا وميخائيل عوض مرورا بمقدمي برامج أصحاب دراية وخبرة ووصولا ان أردتم إلى "الدور والتوظيف الإعلامي" للعراف ميشال حايك والعرافة ليلى عبد اللطيف!!

بالعربي الفصيح والفم المليان: لا يحتاجون في لبنان لا لاعلامنا الفلسطيني الرسمي (وهو للأسف الشديد الأضعف فلسطينيا وهكذا كان قبل السابع من اكتوبر وساء أكثر بعده) ولا يحتاج لبنان لإعلامنا الخاص ولا إعلامنا المحزب ولا كتبة الأعمدة ولا محللينا وخبرائنا للتحدث عن لبنان ومقاومته. هم بكفو وبيفو!

الإعلام الفلسطيني يبقى دوره الأساس والمحوري التأكد ان لا تغيب مذبحة غزة وعذاباتها ونضالها عن الصورة وعن الصفحة في جريدة. مسئولية إعلامنا الحصرية الان هو نقل ما يقوم به الكيان من جرائم في فلسطين المحتلة كلها.

إعلامنا مقصر.

المهمة الملحة هو الارتقاء بعملنا الإعلامي الباهت في نقل الحدث والخبر والمعلومة والتحليل السليم والتعبئة الإعلامية الهادفة غير المفلترة بعدسة فضائية العربية والحدث وسكاي نيوز والفوكس نيوز وأخواتهم الوقحات، ولا مفلترة عبر عدسة الجزيرة المقعرة والتي تغطي جوانب وتغفل عن جوانب أخرى.

نريد ان يتحدث إعلامنا عنا وباسمنا لا أن يتحدث عنا وباسمنا الآخرين.

معظم كوادرنا الإعلامية تعمل مع إعلام عربي/خليجي او تركي او اجنبي موجود في فلسطين وخارجها. هجرة إعلامية تفرض على الإعلاميين الفلسطينين العاملين مع إعلام الغير (وبالرغم من احترامنا العالي لجهودهم) ان يتحدثوا باسم هذه الجهة الإعلامية او تلك والانضباط خلف النهج والسياسة الإعلامية لهذه الدولة او تلك. خسارتنا لهم ثقيلة!!

وهنا يجدر القول للاعلاميين الفلسطينيين الذين يعملون مع الاعلام الفلسطيني، بالرغم من تهالك اعلامنا الجمعي الفلسطيني، إننا نحترمكم كثيرا ونحبكم ونتفهم الإطار الاعلامي البيروقراطي والمتهالك الذي تعملون من خلاله والصعوبات التي تواجهون.

إعلامنا الفلسطيني ضعيف، محتواه هزيل، تكراري الطابع وممل، ناقل عن الغير في كثير من الأحايين، وتغطيته هشة إلا في ما ندر. إعلام يفتقر للإبداع، شعاراتي الهوى ولم يساعده انقسامنا السياسي والذي فتت الجهد الإعلامي الفلسطيني وأضعفه.

كلمة متهالك اعتقد انها الأدق وصفا، مرة أخرى هناك استثناءات مبهرة في حرفيتها وجهدها ولكن بالمجمل اعلامنا المرئي متهالك لأبعد الحدود والمكتوب والمسموع كذلك – سواده يعانى من اوجاع مزمنة تحرمه الإبداع ولم يرق لمستوى الشعب والناس (جمهوره الأصيل). النقطة المضيئة هنا هي الإعلام الرقمي الفلسطيني وهو يقوم بمجمله على اكتاف أفراد او مجموعات صغيرة للغاية داخل وخارج فلسطين وبإمكانيات متواضعة إلا انها لعبت دورا جيدا، وخصوصا بين شباب العالم الذي يستقى الأخبار ويبلور موقفه بعد استقصاء الخبر من منصات التواصل الرقمية المختلفة. هذا القطاع اثبت نجاعته، وهو قطاع بحاجة لدعم فني ومهني لشحذ كفاءات الشباب المنخرطين في هذا الجهد.

وهنا، استدراكا، لا يفوتني ان اخفض رأسي احتراما وترحما على جيش الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا أثناء تأدية دورهم البطولي. وعلى الأبطال منهم والذين يواصلون عملهم وبجهود فردية جبارة، خرافية ومدهشة.

مناصرينا وداعمينا واصدقائنا حول العالم متعطشين دوما لمحتوى إعلامي فلسطيني عما يحدث في كل فلسطين المحتلة كي يبنوا عليه مواقفهم ومحتواهم الإعلامي والتواصلي وعملهم الميداني نصرة لنا ولقضيتنا، وحتى يحين الوقت (وان لم يحن الان فمتي؟) للنهوض الجاد باعلامنا الفلسطيني الخالص نقول: هذا ما لدينا الان بكل مشاكله وضعفه، ولكن بإمكاننا ان نعمل إعلاميا بشكل أفضل وبما هو موجود، وان نجهد لمحتوى أكثر تركيزا وتأثيرا وان نبدع في تقديم المعلومة والخبر والتحليل الذكي والمؤثر وان نخرج من عباءة الاعلام العربي والخليجي والإعلام الغربي الذي يتحدث عنا وعن سرديتنا والامنا وتطلعاتنا كل من عدسته وليس من عدستنا نحن أهل البلد وأصحاب القضية.

هناك جهود إعلامية جادة وإعلامنا صدقا لم يخذل جمهوره، ولكن بذات الوقت لم يرتقي للتحدي والمستوى المأمول.

