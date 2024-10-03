الحوثي: حزب الله لا ينهار واستشهاد نصر الله زاده ثباتاً.. واليمن مساند للبنان دوماً

وطن: أكد قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، أنّ اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، يمثّل "جريمةً كبيرةً، ومصاباً للأمة الإسلامية كلها"، واصفاً إياه بـ"شهيد فلسطين والقدس والأقصى والإسلام والإنسانية".

وفي كلمة ألقاها، الخميس، وتناول فيها تطورات العدوان "الإسرائيلي" على غزة ولبنان والمستجدات الإقليمية والدولية، أشار الحوثي إلى امتلاك الشهيد نصر الله "امتلاكه رمزيةً إسلاميةً وتأثيراً عالمياً وإقليمياً ومحلياً"، وتأديته دوراً عظيماً، في مقدمته "مواجهة الخطر الإسرائيلي، وإلحاق الهزائم بالاحتلال".

وأضاف أنّ الشهيد نصرالله كان "حاضراً في ميدان الجهاد بفاعلية عالية وموقف متميز وأداء عظيم، على مدى أكثر من 40 عاماً، وقاد مسيرة حزب الله لنحو 30 عاماً، بأداء عظيم وناجح".

في السياق نفسه، شدد الحوثي على تمتع الشهيد نصر الله بـ"مؤهلات عالية والحنكة القيادية"، بحيث أحرز الانتصارات الكبرى، وكان "متكاملاً من الناحيتين القيادية والإيمانية، وما جسّده من القيم والأخلاق والحكمة".

وتحدّث قائد أنصار الله عن علاقة الأمين العام بجمهوره، مشيراً إلى أنّ الشهيد نصر الله كان مهتماً بالمجتمع "انطلاقاً من إيمانه بأهمية الدور الشعبي وما يكنّه له من تقدير عالٍ وتكريم ومحبة".

ولفت إلى أنّ تواصل الشهيد نصر الله مع الناس كان "قوياً، إذ يبذل جهده في إيضاح الحقائق للناس، الذين كان يراهم الركيزة الكبرى في الميدان والموقف".

وتابع: "كانت علاقة الشهيد نصر الله قويةً بالجماهير،وكان الناس يبادلونه المحبة والاحترام والتقدير، ويثقون به أيضاً".

"مسيرة حزب الله لا تنهار بفعل الشدائد"

وعن حزب الله، أكد قائد أنصار الله أنّ الاحتلال تفاجأ بمسيرة حزب الله المتميزة الفعالة والقوية والمؤثرة والمستمرة، مشيراً إلى أنّها "قويت وتنامت وتعاظمت كلما واجهها وتآمر عليها".

ولفت إلى أنّ الاحتلال كان يحاول، على مدى أكثر من 40 عاماً، "التخلص من جبهة حزب الله والقضاء عليها"، موضحاً أنّ "إسرائيل كانت تفشل حتى عندما تستهدف قادةً معينين أو شخصيات بارزة من الحزب، أو ترتكب جرائم القتل الجماعي".

إلى جانب ذلك، شدد الحوثي على أنّ الاحتلال "لم يعمل على المؤامرات على الجبهة اللبنانية وحده، بل كانت الولايات المتحدة معه دائماً في ذلك".



وأوضح الحوثي أنّ من أهداف الاحتلال باغتيال نصر الله هو "انهيار جبهة حزب الله، والتخلص من دورها المهم بالنسبة للقضية الفلسطينية، وإسناد الشعب الفلسطيني".

وأضاف أنّه على الرغم من الخسارة الكبيرة باستشهاد الأمين العام لحزب الله، فإنّ "مسيرة الحزب باقية وثابتة وراسخة وفاعلة، ولا يمكن أن تنهار بفعل العواصف والشدائد".

إضافةً إلى ذلك، أكد الحوثي أنّ جبهة حزب الله "حققت الانتصارات الكبرى المعروفة في كل المراحل الماضية"، بحيث برز دور الحزب "على اعتباره الدور الأول في إسناد الشعب الفلسطيني".

أما عن شنّ الاحتلال عدواناً برياً على لبنان، فأكد الحوثي أنّ "جيش الاحتلال فوجئ وتعرض لصدمة قوية، فيما لا يزال في أطراف الحدود".



وأضاف قائد أنصار الله أنّ حال حزب الله "لم يتغيّر بعد استشهاد أمينه العام"، لا بل على العكس، فإن" مقاتلي الحزب ازدادوا ثباتاً وعزماً وتصميماً وتفانياً في العمل".

وأكد أنّ اليمن هو "إلى جانب حزب الله وجماهيره وحاضنته الشعبية، ومساند على الدوام للشعب اللبناني"، موضحاً أنّ "هذه هي حال محور المقاومة كله".

في هذا الإطار، أشار الحوثي إلى أنّ الجمهورية الإسلامية في إيران "تدرك حساسية هذا الظرف، وهي متجهة نحو الاهتمام بما ينبغي لمساندة حزب الله".

وتابع الحوثي: "المسؤولية على كل المسلمين عظيمة في أن يكون لهم موقف واضح وجاد في مساندة الشعبين الفلسطيني واللبناني.. وعلى الحكومات والأنظمة أن تساعد الحكومة اللبنانية للاهتمام بالنازحين، الذين تجاوز عددهم المليون".

"العدوان على اليمن لن يوقف إسناد غزة"

لدى حديثه عما حققته جبهة الإسناد اليمنية، أشار قائد أنصار الله إلى تنفيذ القوات المسلحة عمليات في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، بلغ عدد السفن المستهدفة فيها الـ188.

وفي الجو، أسقطت القوات المسلحة اليمنية مزيداً من طائرات الاستطلاع الأميركية من نوع "MQ9"، ليرتفع عددها إلى 11، خلال العام الحالي.

وإذ شدد الحوثي على أنّ الولايات المتحدة و"إسرائيل" سعيا لتصعيد العدوان ضد الشعب اليمني، بحيث شنّا 39 غارةً على اليمن خلال هذا الأسبوع، فإنّه جدد تأكيده أنّ "استهداف الحديدة لن يوقف عملياتنا".

وبالتوازي مع مواصلة العمليات، يستمر تطوير القدرات العسكرية اليمنية في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد ضد الاحتلال الإسرائيلي إسناداً للشعب الفلسطيني، بتأكيد قائد أنصار الله.

على الصعيد الشعبي، أكد الحوثي أنّ "مخرجات التعبئة العامة زادت على النصف مليون متدرب"، بينما بلغت أنشطة التعبئة في المناورات والعروض العسكرية والمسير العسكري الـ2851".

وفيما يتعلق بسائر جبهات المقاومة، لفت الحوثي إلى أنّ قطاع غزة "مثّل جبهةً ساخنة على مدى عام، وفيها قدّم المقاتلون نموذجاً عظيماً ومتميّزاً في الصبر والثبات والتضحية".

وأشار أيضاً إلى أنّ المقاومة الإسلامية في العراق نفّذت عملياتٍ مكثفةً جداً خلال الأيام الماضية، مؤكداً أنّها "تتجه إلى مزيد من التصعيد، وبفاعلية عالية".

وفي ختام كلمته، دعا الحوثي الشعب اليمني إلى الخروج المليوني الأسبوعي، يوم الجمعة، في صنعاء وكل المحافظات، وفاءً للشهيد نصر الله والشعبين الفلسطيني واللبناني ومجاهديهم، وتأكيداً لثبات الموقف والاستمرار في حمل راية الجهاد.