الجيش اللبناني: استشهاد عنصرين في العدوان الإسرائيلي.. ورددنا على مصدر النيران

وطن: أعلن الجيش اللبناني استشهاد أحد العسكرييين في صفوفه من جراء استهداف جيش الاحتلال مركزاً تابعاً للجيش في مدينة بنت جبيل، جنوبي لبنان.

وأوضح الجيش اللبناني، الخميس، أنّ العناصر الذين كانوا يتواجدون في المركز ردوا على مصدر نيران جيش الاحتلال المعادية.

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، كان الجيش اللبناني قد أكد استشهاد أحد العسكريين وإصابة آخر بجروحٍ نتيجة اعتداء من جيش الاحتلال، وذلك أثناء تنفيذ مهمة إخلاء وإنقاذ بمشاركة الصليب الأحمر اللبناني في بلدة الطيبة- مرجعيون، جنوبي لبنان.

ويحاول "جيش" الاحتلال التوغل في الأراضي اللبنانية في الجنوب، حيث يلقى تصدياً واسعاً من المقاومة الإسلامية التي تنفذ عمليات عديدة عند الحدود، موقعةً جنود الاحتلال بين قتيل وجريح وملحقةً خسائر في صفوف قوات الاحتلال.