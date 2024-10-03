الاحتلال يحتجز عشرات المواطنين على مدخل اذنا غرب الخليل

وطن: احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، عشرات المواطنين على مدخل بلدة إذنا غرب الخليل، ومنعتهم من المرور للوصول الى منازلهم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل البلدة، المغلق بالبوابات الحديدية منذ أكثر من شهر، احتجزت لفترة طويلة عشرات المواطنين العائدين إلى البلدة من أعمالهم، ومنعتهم من المرور سيرا على الأقدام والوصول الى منازلهم.

ويتعرض أهالي البلدة إلى سلسلة من إجراءات العقاب الجماعي، والاقتحامات اليومية، وحصار مشدد فرضته قوات الاحتلال منذ أكثر من شهر، أغلقت خلاله كافة مداخل ومخارج البلدة، وعزلتها عن محيطها الخارجي، ما دفع الأهالي الى سلوك طرق جبلية طويلة للخروج أو الدخول الى البلدة.