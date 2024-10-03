مصادر عبرية: مقاتلو حزب الله حاولوا أسر جثة جندي في معارك أمس

وطن: كشف موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم الخميس، عن تفاصيل إحباط محاولة خطف جندي من جيش الاحتلال جنوب لبنان.

وقالت مصادر عبرية ان الكمين الذي وقعت فيه وحدة إيغوز الخاصة في قرية العديسة جنوب لبنان يوم امس وقتل بفعله 6 جنود، كانت هناك محاولة من قبل عناصر حزب الله لاختطاف جثة أحد الجنود.

ووفقًا للموقع، فإنه بعد وقوع القوة في كمين داخل أحد المباني، تقدم عناصر من قوة الرضوان اتجاهه لمحاولة خطف جثة جندي قتل في المكان.

وبينت المصادر أن الجنود الذين كانوا خارج المبنى حاصروا من بداخله لمنع اختطاف جثة الجندي الذي قتل بالقرب من عناصر حزب الله بشكل مباشر.