انطلاق الشراكة رسميا بين شركة سمارت هيلث وشركة الأراضي المقدسة للتأمين التكافلي

وطن: زار الدكتور عمار بشارات؛ مدير شركة سمارت هيلث لخدمات التأمين الصحي، شركة الأراضي المقدسة للتأمين التكافلي في مقرها الرئيسي برام الله، والتقى بمديرها العام، السيد أحمد مشعشع؛ والسيد حمد دار سليمان؛ رئيس دائرة التأمين الصحي. جرى في هذا اللقاء مناقشة الية العمل والتعاون بين الشركتين لما في ذلك من مصلحة في تقديم الخدمة الأفضل لمؤمني شركة الأراضي المقدسة.

وقد أعرب د. عمار بشارات عن سعادته بهذه الشراكة وتقديره للثقة التي اوليت لشركة سمارت هيلث بإدارة محفظة التأمين الصحي لشركة الأراضي المقدسة.

وأشار السيد احمد مشعشع ان اختياره لشركة سمارت هيلث جاء على أسس مهنية حيث ان الشركة تملك أكبر شبكة طبية ممتدة في محافظات الوطن مما يسهل على المؤمنين الوصول للخدمة بمرونة ويسر، بالإضافة الى وثقته في خبرات طاقم سمارت هيلث الذي يتشكل من خيرة أطباء وصيادلة الوطن مما سيسهم في تقديم أفضل خدمة طبية للمؤمن.

تجدر الإشارة بان شركة سمارت هيلث لخدمات التامين الصحي تدير عدة محافظ طبية لشركات تأمين رائدة في الوطن بمهنية وبطاقم يعمل ليلا نهارا لخدمة المؤمنين وتزويدهم بالاستشارات الطبية لتقديم أفضل تجربة علاجية. كما وتعتبر الشراكة مع شركة الأراضي المقدسة إضافة نوعية في خدمات التأمين الصحي المقدمة للمؤمنين.