فهد سليمان يعزي الجبهة الشعبية بشهدائها الثلاثة

رام الله - وطن: أبرق فهد سليمان الأمين العام للجبهة الديمقراطية، إلى جميل مزهر، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية ، وإلى قيادة الجبهة الشعبية باستشهاد عضو مكتبها السياسي محمد عبد العال، واثنين من رفاقه، في اعتداء وحشي على الأحياء المدنية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال فهد سليمان في برقيته إلى نائب الأمين العام للجبهة الشعبية:

في وداع كوكبة من شهداء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على رأسهم الرفيق محمد عبد العال، عضو المكتب السياسي لجبهتكم، نقدم لكم ولعموم أعضاء الجبهة الشعبية وكوادرها وقياداتها، خالص العزاء، مشددين على وحدة المصير الذي يجمع بين مقاتلي المقاومة، في الميدان، في فلسطين كما في لبنان.

‎‎‎‎‎‎وأضاف فهد سليمان إننا في الجبهة الديمقراطية، والشعبية، لتحرير فلسطين، مع كل أبناء شعبنا الفلسطيني، نخوض معركة مصيرية، وضارية ضد المشروع الصهيوني الفاشي المتوحش، الذي اعتمد سياسة الاغتيال الممنهج، وسياسة الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي والأرض المحروقة، لتحقيق أهدافه الاستعمارية، وتصفية قضية شعبنا وشطب حقوقه، وإقامة دولة إسرائيل الاستعمارية الكبرى، على أشلاء الوطن وأبنائه من الأطفال ونساء ومسنين.

وأكد فهد سليمان إننا على يقين أن صمودنا وثباتنا، وعظمة تضحياتنا، سيُفشل هذا المشروع، وسيكسر شوكته، وسوف يدحر قوات الاحتلال، تجرر أذيال الهزيمة والعار، وتكلل تاريخنا بالمجد والفَخار.

كما أمّ فهد سليمان الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مجلس العزاء الذي أقامته قيادة الجبهة الشعبية في سوريا، لشهدائها وقدم واجب التعازي باسم الجبهة الديمقراطية وعموم مناضليها وعموم أبناء شعبنا الفلسطيني.