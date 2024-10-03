مروان طوباسي يكتب لوطن: المنطقة تقف على أعتاب حرب أقليمية قد تكون الأكبر في تاريخها .

في الساعات الأخيرة السابقة التي فرح بها شعبنا نسبيا لكمائن الجنوب اللبناني ، شهدت منطقتنا قبل ذلك ردا تمثل في إطلاق إيران مئات الصواريخ من ضمنها الصواريخ النوعية الفرط صوتية الجديدة باتجاه إسرائيل "عملية الوعد الصادق ٢ " ، وهو تطور غير مسبوق في تاريخ الصراع مع الأحتلال الإسرائيلي الذي يؤكد صفته للمرة المليون ككيان مارق بمنعه الامين العام للأمم المتحدة من دخول اسرائيل واعتبار شخصية غير مرغوب بها .

هذا الهجوم الإيراني الذي استهدف مواقع عسكرية اسرائيلية وصلت محور نتساريم في غزة العزة كما أعلن والتي ما زال الأحتلال يرفض الافصاح عنها ، وفشل نسبي واضح في اعتراضها خلال مسيرتها نحو اسرائيل الامر الذي فضح قدرات الردع الاسرائيلية التي كانت تشكل رعبا خلال الحروب السابقة ، وهو ما يشير إلى تغيّر في محركات الصراع الذي كان يُدار سابقا عبر حلفاء إيران في المنطقة ، ليأخذ الآن طابعا أكثر مباشرة بين الجانبين . ومع التهديدات الإسرائيلية بالرد القوي التي اتت على لسان نتنياهو امس ، يتزايد الحديث عن اقتراب حرب إقليمية شاملة قد تشمل أطرافا متعددة في المنطقة لا تبدو فيها دولة الأحتلال صاحبة اليد الطولى الاقوى .

-- دلالات الهجوم الصاروخي الإيراني.

من الواضح أن هذا الهجوم يحمل عدة دلالات استراتيجية هامة. أولاً، يمثل الهجوم الإيراني ردا مباشرا على الجرائم والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة التي لم تتوقف حتى اللحظة بدعم أمريكي ، سواء من خلال الضربات الجوية على المواقع الإيرانية في سوريا أو عمليات الاغتيال داخل إيران وسوريا ولبنان وفي أرجاء المنطقة وعدوان الإبادة في فلسطين بداية . إيران تريد توجيه رسالة قوية ليس فقط إلى إسرائيل، ولكن إلى المجتمع الدولي، بأن لديها القدرة على الرد وأنها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام استمرار الهجمات الإسرائيلية .

ثانيا، يبدو أن هذا الهجوم الذي ينظر له شعبنا الفلسطيني من زاوية اخرى كموقف يساهم في هزيمة الأحتلال الإسرائيلي ومشاريعه في غياب مشروع قومي عربي لحصار ومواجهة دولة الأحتلال بهدف فرض مشروع سلام حقيقي لا تريده اسرائيل ، يأتي ايضا في سياق التوترات المتزايدة بين إيران والولايات المتحدة . إيران تسعى من خلال هذا الهجوم إلى استعراض قوتها العسكرية وإيصال رسالة إلى واشنطن بأن أي محاولات لاحتوائها عبر العقوبات أو التهديدات العسكرية ستواجه بردود فعل قوية. هذه الدلالات تؤكد أن إيران مستعدة لخوض مواجهة أوسع ، وقد تكون هذه الرسالة موجهة أيضا إلى حلفاء واشنطن في المنطقة.

وقد يعكس هذا تغيرا في الاستراتيجية الإيرانية، ربما نتيجة ضغوط داخلية أو خارجية . حيث يمكن النظر إلى الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل كجزء من الرد على التطورات السياسية الأخيرة ، المتمثلة بإعلان نتنياهو عن البدء في تنفيذ المخطط الصهيو أمريكي "خارطة الشرق الاوسط الجديد" ونواته بالمنطقة المتمثل بمشروع "اسرائيل الكبرى" . هذه الخطة التي تمثل محاولات لإعادة تشكيل الأوضاع الجيوسياسية من خلال التطبيع مع بعض الدول العربية وتعزيز وتمدد الاحتلال الإسرائيلي في مناطق جديدة واستمرار الهيمنة الأمريكية وتفوق اسرائيل وإستدامة الأحتلال والأستيطان وسياسة الاقتلاع العرقي بحق شعبنا الفلسطيني اساسا .

فإذا كان نتنياهو يخطط لإعادة صياغة التوازنات السياسية في الشرق الأوسط وجر الولايات المتحدة الى حرب أوسع ، فمن الطبيعي أن ترى إيران في ذلك تهديدا مباشرا لمصالحها الإقليمية . إيران تعتبر نفسها اللاعب الأساسي في محور المقاومة ضد إسرائيل وصاحبة دور متنامي بالتحالفات الدولية الجديدة الناشئة بالعالم تحديدا مع روسيا والصين . وأي خطوة تهدف إلى تعزيز النفوذ الإسرائيلي في المنطقة ، خاصة بالتعاون مع الولايات المتحدة أو بعض الدول العربية التي تدور بالفلك الامريكي منذ عقود تعتبر ضربة لأستراتيجيات إيران ولمصالح تلك التحالفات .

إطلاق الصواريخ الباليستية على مواقع عسكرية إسرائيلية يمثل رسالة واضحة من إيران أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التحركات الإسرائيلية لتغيير قواعد اللعبة السياسية في المنطقة واستمرار تصرفها كدولة مارقة فوق القانون . هذا التصعيد يشير إلى أن إيران تسعى لوقف هذا المنهج من جانب والى الحفاظ على مصالحها ونفوذها من جانب اخر ، بل وربما تتطلع إلى ترسيم حدود جديدة او محاولة فرض دور في ترسيم للصراع عبر استعراض قدراتها العسكرية .

إضافة إلى ان ذلك قد يشكل مساهمة في لجم المشروع التوسعي الصهيوني كحركة سياسية عالمية ، يمكن أن يشكل الهجوم بمثابة تحذير لإسرائيل من مغبة المضي قدما في أي مخططات لتغيير موازين القوى الإقليمية على حساب الدول الداعمة لإيران مثل سوريا ولبنان والعراق ، والتي ترى طهران أنها جزء لا يتجزأ من منظومتها الأمنية القومية والسياسية في المنطقة.

-- الرد الإسرائيلي المتوقع.

الرد الإسرائيلي على هذا الهجوم لن يكون محدودا بتشجيع أمريكي وبريطاني اساسا ، فقد هددت الحكومة الإسرائيلية الفاشية برد قوي، وهو ما يشير إلى تصعيد الجرائم في الضفة وغزة ولبنان ، واحتمال تنفيذ ضربات جوية واسعة النطاق تستهدف البنية التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا وربما في إيران نفسها ، ومع تصاعد التوترات قد تستهدف إسرائيل منشآت حيوية، مثل المواقع النووية أو مراكز تطوير الصواريخ الباليستية ، في خطوة تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على مواصلة الهجمات .

من جهة أخرى ، قد تختار إسرائيل توجيه ضرباتها نحو حلفاء إيران في المنطقة ، مثل حزب الله في لبنان أو الميليشيات المدعومة من إيران في العراق واليمن وسوريا كذلك ضد منشآت حيوية في دول المنطقة واثارة وتصعيد النزاعات والفتن الداخلية في تلك الدول . هذا السيناريو يهدف إلى محاولة إضعاف النفوذ الإيراني في المنطقة دون الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران، لكنه قد يؤدي إلى إشعال فتيل الحرب الإقليمية بشكل أوسع.

-- احتمالات التصعيد الإقليمي.

إذا ما استمر التصعيد بين إيران وإسرائيل ، فإن ذلك سيجُر المنطقة نحو حرب شاملة . فلسطين ولبنان سيكونان في الخط الأول بعد اغتيال الامين العام لحزب الله واستمرار تدمير الضاحية الجنوبية في بيروت لمحاولة استرداد قوة الردع الاسرائيلية التي فقدتها نسبيا خلال العام المنصرم بعد الصدمة التي حلت بمكونات مجتمعاتها ، حيث يمكن لحزب الله الانضمام إلى الصراع بدعم من إيران ، خاصة وان اسرائيل تقف على أعتاب دخول بري الى الاراضي اللبنانية ، كما أن ميليشيات عراقية ويمنية مدعومة من طهران قد تدخل على خط المواجهة ، حيث كانت قد أعلنت اطلاق عدد من الصواريخ امس ضد مواقع اسرائيلية . وفي حال تطورت الأمور ، قد نشهد تدخلات من قِبل دول أخرى مثل تركيا وروسيا اللتين لهما مصالح استراتيجية في المنطقة .

رغم ان العالم لم يبقى كما كان ، الا ان الولايات المتحدة بدورها لن تقف مكتوفة الأيدي ، فإسرائيل تُعتبر حليفا رئيسيا استراتيجيا لها ولمشاريعها ، وأي هجوم إيراني كبير قد يدفع واشنطن للتدخل عسكريا خاصة مع اعادة أرسال حاملة الطائرات الى المنطقة قبل يومين ، أو عبر فرض عقوبات جديدة على إيران رغم حساسية الاوضاع التي ترافق الانتخابات فيها . ومع ذلك، قد تسعى الولايات المتحدة إلى تفادي مواجهة شاملة وتحاول التوسط لمنع اندلاع حرب قد تهدد استقرار المنطقة والعالم اومحاولة مفاوضة إيران حول قضايا المنطقة .

-- تأثيرات الحرب على المنطقة والعالم.

حرب إقليمية كهذه لن تكون محصورة في الشرق الأوسط فقط، بل ستؤثر على تصعيد في بؤر توتر اخرى حول العالم وتحديدا في حرب أوكرانيا التي تهدف الى محاولات حصار روسيا ، وعلى الاقتصاد العالمي خاصة فيما يتعلق بأسواق الطاقة وربما في زيادة حدة الحرب الإقتصادية التي تقودها أمريكيا ضد الصين . أي تصعيد كبير قد يؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز ، الشريان الحيوي لتجارة النفط العالمية ، ما سيؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط ويزيد من الضغوط على الاقتصادات العالمية التي تعاني بالفعل من تباطؤ اقتصادي.

كما أن الحرب قد تؤدي إلى تعطيل عدد من الممرات التجارية الاخرى وتصاعد موجة جديدة من الهجرة الجماعية، حيث سيحاول آلاف الأشخاص الفرار من مناطق النزاع، ما سيزيد من التوترات الاجتماعية والسياسية في أوروبا والدول المجاورة.

في ضوء هذه التطورات، يبدو أن المنطقة تقف على أعتاب حرب إقليمية قد تكون الأكبر في تاريخها الحديث. الهجوم الإيراني وما تلاه من تهديدات إسرائيلية وقحة يشير إلى أن الصراع لم يعد مجرد مواجهة بالوكالة ، بل بات يقترب من مواجهة شاملة.

-- مطلوب موقف روسي وصيني حازم .

هذا الوضع يتطلب صحوة الشعوب العربية واحرار العالم للمخاطر التي تحيط بمستقبلها ، وتحركا دوليا عاجلاً وموقفا حازماً من روسيا والصين لأحتواء التوترات يقوم على اساس القانون الدولي ولجم سياسات الأحتلال الاسرائيلي وجرائمه بحق شعوب المنطقة اولا وتجميد عضوية اسرائيل بالأمم المتحدة كدولة مارقة ، وتنفيذ الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني بدءً بإنهاء حرب الإبادة والأحتلال الاستيطاني الذي يشكل جذر المشاكل بمنطقة الشرق الأوسط ، قبل أن تنفجر المنطقة في حرب قد تكون لها تداعيات كارثية على الجميع