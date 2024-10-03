د. بدر زماعرة يكتب لوطن.. كل يد فلسطينية ستزرع زيتونة في موسم شجرتنا الوطنية في فلسطين

يُعتبر موسم قطف الزيتون في فلسطين واحدًا من أهم الفصول الزراعية التي تنتظرها العائلات الفلسطينية بشغف. يجسد هذا الموسم العلاقة التاريخية والثقافية التي تربط الفلسطينيين بشجرة الزيتون، التي تعد رمزًا للصمود والثبات والتراث، وتعكس الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني.

تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 100 ألف أسرة فلسطينية، أي أكثر من 600 ألف نسمة، تعمل وتستفيد من قطاع الزيتون. تمتد زراعة الزيتون على مساحة تُقدّر بحوالي 907 آلاف دونم، بواقع 13.6 مليون شجرة، منها حوالي 11 مليون شجرة مثمرة و2.6 مليون شجرة غير مثمرة. ومع ذلك، يواجه المزارعون تحديات كبيرة بسبب الاحتلال، الذي عمد إلى اقتلاع الأشجار وتسهيل استيلائه على الأراضي، مستغلًا القوانين المجحفة التي تسمح له بتحويل الأراضي إلى أراضٍ بور بعد عشر سنوات من عدم الزراعة او الترك.

تعاني شجرة الزيتون من القلع والقطع والإبادة، حيث تم اقتلاع أكثر من 2 مليون شجرة زيتون منذ بدء الاحتلال. في العام الجاري وحده، تم اقتلاع 13 ألفًا و130 شجرة، بالإضافة إلى أن 7% من مساحة الزيتون تقع قرب وداخل جدار الضم والتوسع العنصري والمستوطنات، والتي تقدر بنحو 70 ألف دونم. تزداد هذه المساحات سنويًا بفعل المستوطنات والبؤر الاستيطانية، مما يؤدي إلى خسارة نحو 5% من كمية الإنتاج سنويًا، والتي تقدر بـ22 ألف طن.

يمتاز موسم قطف الزيتون بأهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة. يُعد الزيتون أحد المحاصيل الرئيسية في فلسطين، إذ يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص العمل ودعم المزارعين. مع توقع وفرة الإنتاج في هذا الموسم، يُمكن للعديد من الأسر تحقيق عوائد مالية جيدة، مما يُسهم في تحسين ظروفهم المعيشية. يأتي ذلك بعد خسائر فادحة تعرضت لها الآلاف من الأسر العام الماضي، نتيجة عدم تمكنها من قطف زيتونها إثر اندلاع الحرب.

في هذا السياق، يُعد اطلاق عونه فلسطنية تؤدي الى تكاثف الجهود من جميع فئات المجتمع أمرًا حيويًا. حيث يمكن للبلديات والمؤسسات والمدارس والجامعات والنقابات والمبادرات والمؤسسات المحلية لعب دور مهم من خلال تنظيم فعاليات توعوية تشجع على زراعة الزيتون ومساندة المزارعين. ينبغي عقد لقاءات وايام مفتوحة لتعريف الطلاب بأهمية الزيتون كرمز وطني ومصدر للرزق، مما يعزز من وعيهم واهتمامهم بالزراعة.

في ظل التحديات التي تواجهها الأراضي الفلسطينية، يُعتبر توسيع الرقعة الزراعية أمرًا ضروريًا لذلك، تخيلوا لو زرع كل فلسطيني شجرة زيتون جديدة كجزء من خطة وطنية تهدف إلى إعادة تعمير الأرض وتعزيز الإنتاجية يجب أن يكون الاحتفال بموسم قطف الزيتون مناسبة وطنية تشمل الجميع.

موسم قطف الزيتون هو أكثر من مجرد فترة زراعية؛ إنه مناسبة وطنية تحتفي بالتراث والهوية الفلسطينية. من خلال تعزيز التعاون بين أفراد المجتمع وزيادة المساحات المزروعة بالزيتون.