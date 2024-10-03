الجامعة العربية الأمريكية تنظم مراسم ارتداء المريول الأبيض للدفعة الثانية من طلبة الطب البشري

وطن: نظمت الجامعة العربية الأمريكية، حفل مراسم ارتداء المريول الأبيض للدفعة الثانية من طلبة الطب البشري الذين أنهوا السنة الدراسية الثالثة وسينتقلون إلى المرحلة السريرية، وذلك تحت رعاية وحضور القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور براء عصفور.

بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور حازم خنفر، وعميد كلية الطب البشري الدكتور مالك زبن، ونائب عميد الكلية الدكتور رامز زيد الكيلاني، وعمداء الكليات، ومدراء الدوائر، وأعضاء الهيئة الأكاديمية في كلية الطب البشري، وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وطلبة كلية الطب.

بعد قراءة آيات من الذكر الحكيم، والسلام الوطني، أكد القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور براء عصفور، في كلمته، على تميز هذا اليوم، والذي يعد لحظة فارقة في مسيرة طلبة الطب في الجامعة، فهو تجسيد لمرحلة انتقالية مهمة وإيذاناً ببدء رحلة الطلبة السريرية في المستشفيات، وخطوة نحو تحقيق الأمل الذي يرافقهم منذ بداية مسيرتهم التعليمية.

وقال الدكتور عصفور، "إن كلية الطب في الجامعة العربية الأمريكية كانت ومازالت تسعى بكل ما أوتيت من إمكانيات لتقديم أفضل المناهج التعليمية والتدريبية، إيمانا بأهمية بناء جيل من الأطباء الفلسطينيين المتميزين والقادرين على مواجهة تحديات المستقبل وخدمة وطنهم بكل تفان وإخلاص".

ووجه حديثه إلى الطلبة قائلا لهم، "أنتم اليوم ترتدون المريول الأبيض، رمز الإنسانية والسلام، وأنتم الآن على أعتاب مرحلة جديدة، تتطلب منكم الالتزام والمسؤولية، وأنتم مؤتمنون على صحة المرضى وأسرارهم، ثقوا أن ما بذلتموه من جهد وتعب سيثمر في المستقبل، وستكونون مثالا يحتذى به أطباء متميزين من خريجي الجامعة العربية الأمريكية".



بدوره، هنأ عميد كلية الطب البشري الدكتور مالك زبن الطلبة انتقالهم إلى مرحلة جديدة في المسيرة الأكاديمية بالشروع في التدريب السريري، داعيا الطلبة إلى الجهد والاهتمام والتحلي بالمسؤولية والأخلاق، قائلا لهم، "أنتم الآن سفراء الجامعة العربية الأمريكية"

وتطرق في كلمته، إلى إنجازات الكلية خلال الفترة القصيرة، وأعلن عن الإنتهاء من إعداد تقرير التقييم الذاتي الخاص بالكلية وتقديمه إلى الجهات المعنية من أجل الحصول على اعتماد دولي في وقت قريب، مشيرا إلى إعداد مختبرات الواقع الافتراضي والمحاكاة والمهارات السريرية، فما تم تجهيزه من مختبرات في الكلية إنما تضاهي ما هو موجود في جامعات عريقة ومتقدمة في العالم.

وأشار الدكتور زبن أن الكلية نفذت استراتيجية حديثة يتم من خلالها تدريب الطلبة في المستشفيات في مراحل مبكرة انعكس هذا الأمر بشكل واضح على المستوى الأكاديمي والمهارات السريرية للطلبة، مبينا أن الكلية على استمرار دائم في بناء علاقات وطيدة مع كليات الطب في بريطانيا بطريقة مميزة من خلال الاتفاقيات التي وقعتها الجامعة، متطرقا إلى استمرار الكلية في ابتعاث طلبة سنة ثالثة في المدارس الصيفية إلى مختلف الجامعات البريطانية، بالإضافة إلى الاتفاق على التعاون في مشاريع التخرج وترسية قاعدة للبحث العلمي في مجال الطب والصحة، وأوضح أن التدريب السريري مازال مستمرا في العديد من المستشفيات في الوطن والخارج بنجاح بالرغم من كل الظروف، فقد بدأ الطلبة هذا العام التدريب في المستشفيات المتميزة في الأردن وكذلك في مستشفى المقاصد التعليمي.

وفي كلمة الطلبة ألقتها الطالبة شيماء كعبية قالت فيها، "اليوم يتوج جهد السنوات الثلاثة السابقة وتكلل تلك الرحلة بفخر الانتقال إلى الرحلة التالية وهي المرحلة السريرية، ها نحن الآن وقد انتهينا من ثلاث سنوات بحلوها ومرها بفرحها وتعبها ونستقبل في غضون أيام قليلة عامنا الدراسي الجديد، ليس على مقاعد الدراسة إنما في الميادين الطبية والمستشفيات".

ووجهت الشكر لعمادة كلية الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية على الجهود التي بذلتها من أجل الطلبة والوقوف إلى جانبهم حتى وصلوا إلى هذه المرحلة المهمة في حياة طلبة الكلية الأكاديمية، مؤكدة وبإسم الطلبة أنهم سيكونون خير سفير للجامعة، مشيرة إلى أن الكلية بعميدها وأعضائها التدريسية والإدارية تمكنوا من الوصول الى التفرد في سرعة التطور والمنافسة في وقت قياسي، منذ تأسيسها خلال أربع سنوات فقط، وسعيها الدائم لتوفير سبل التعليم الأنجع والفرص للاتصال مع المجتمعات الطبية في الخارج.

كما وجهت الشكر إلى إدارة الجامعة العربية الأمريكية التي حملت رسالة عنوانها النجاح والتميز والتمكن، وعلى كل ما تقدمه للارتقاء بمستوى الطلبة على الصعيد الأكاديمي والشخصي.

وفقي نهاية الحفل تم تكريم الطلبة وارتدائهم المريول الأبيض إيذانا في انتقالهم إلى المرحلة السريرية .