صور من الأقمار الصناعية تظهر تدمير قاعدة "نيفاتيم" جراء الهجوم الإيراني

وطن: نشرت وكالة "أسوشيتد برس" صورا التقطتها الأقمار الصناعية تظهر تدميرا كاملا في قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية التي تضم طائرات من طراز F-35، وذلك عقب الهجوم الصاروخي الإيراني.

واستهدف الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني في الأول من أكتوبر، قاعدة نيفاتيم الجوية، من بين أهداف رئيسية أخرى.

وتستضيف المنشأة كلا من أسراب مقاتلات الجيل الخامس من طراز F-35 التابعة للقوات الجوية، وكان من المفترض في السابق استضافة سرب ثالث من المقاتلات بعد تسليمها.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن الصواريخ أصابت قواعد نيفاتيم وهاتريم وتل نوف الجوية، وكذلك الدبابات الإسرائيلية في نتساريم في وسط غزة – ومنشآت الغاز في مدينة عسقلان .

يشار إلى أن قاعدة نيفاتيم الجوية، والتي تعرف أيضا باسم القاعدة الجوية 28، هي قاعدة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وتقع على بعد 15 كم شرق جنوب شرق بئر السبع، وهي واحدة من أكبر القواعد الجوية لدى جيش الاحتلال ولديها ثلاثة مدارج بأطوال مختلفة.

وتمركزت هناك طائرات مقاتلة شبحية وطائرات نقل وطائرات تزود بالوقود وآلات للاستطلاع والمراقبة الإلكترونية، بالإضافة إلى الطائرة الرئاسية الإسرائيلية الجديدة "جناح صهيون".