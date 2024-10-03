رام الله - وطن: ذكرت مصادر محلية في قطاع غزة ‏استشهاد الأسير المحرر المبعد إلى غزة عبد العزيز صالحة من دير جرير شرق رام الله، في غارة على دير البلح وسط القطاع، فجر اليوم الخميس.

وصالحة هو صاحب الصورة الشهيرة في رام الله في الانتفاضة الثانية، بعد قتل جنديين من جيش الاحتلال دخلا رام الله عام 2000، وتم قتلهم بمركز الشرطة في المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال صالحة وحكمت عليه بالسجن المؤبد قبل تحرره في صفقة "وفاء الأحرار" وإبعاده إلى غزة حتى استشهاده فجر اليوم.