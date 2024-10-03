الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية تنظم ندوة سياسية تسلط الضوء على عمل الصحفيين ومستقبل القطاع

رام الله - وطن: نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية بالتعاون مع الجمعية الألمانية الفلسطينية، اليوم الاربعاء، ندوة سياسية تسلط الضوء على عمل الصحفيين في غزة ومستقبل القطاع.

ورحب رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية، سامر بلال أصلان، بالحضور، مؤكداً أهمية هذه الندوة التي تأتي في ظروف استثنائية تمر بها القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية في غزة امام مرأى ومسمع العالم وفي وقت أصبحت فيه فلسطين وغزة مرة أخرى في قلب السياسة الدولية في ألمانيا والعالم.

وتحدثت الدكتورة الألمانية هيلغا بومغارتن استاذة العلوم السياسية سابقا في جامعة بيرزيت، ممثلة الهيئة الألمانية للتبادل العلمي في فلسطين عن عمل الصحفيين في غزة وظروف عملهم ومستقبل القطاع وشددت الدكتورة بومغارتن أن الهدف من هذه الندوة هو تذكر مائة صحفي فلسطيني في غزة قتلوا عمداً في عملهم وكذلك عمل الصحفيين الفلسطينيين الذين يعملون من خارج غزة.

وناقشت بومغارتن أيضاً القرارات الاخيرة للمحكمة الدولية وعواقب هذه القرارات وأين وصلنا في أكتوبر 2024 واليوم التالي لانتهاء حرب الابادة الإسرائيلية في غزة وأيضاً قرار الفلسطينيين بالعيش بعد هذه الإبادة، وكيفية اعادة بناء غزة وجعلها صالحة للسكن ومن هم سياسياً.